Fleischmann leitet nun Verschönerungsverein

Bei der Generalversammlung des Verschönerungsvereins Prappach in der Gaststätte Rambacher wurde Günther Fleischmann zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er gab als Ziel aus, den Traditionsverein noch attraktiver zu machen und so neue Mitglieder zu gewinnen.

Das Ergebnis der Neuwahlen

Bei der Neuwahl des Vorstandes wurden folgende Funktionäre gewählt: Vorsitzender Günther Fleischmann, Zweiter Vorsitzender Martin Gschwender, Kassier Willi Kehrlein und Schriftführerin Andrea Voit. Beisitzer sind Monika Hoffmann, Lisa Hutzel, Gerhard Reinhardt, Helmut Tübner und Leo Wehner, Kassenprüfer Angelika Naß und Martin Hußlein.

Zuvor war die bisherige Vorsitzende Monika Hoffmann auf die Vereinstätigkeit eingegangen. Als allgemeine Ziele stellte sie die Gemeinnützigkeit und Attraktivität des Vereins mit Unterstützung der Mitglieder bei der Gartenarbeit und Ortsverschönerung heraus.

Geplante Aktivitäten

Für den Ausflug nach Erfurt mit EGA-Park-Besuch und Stadtführung wurde der 1. Juni festgelegt. Interessenten können sich beim Vorstand anmelden.

Das Sommerfest wird am 28. Juli ausgerichtet. Der Tag der offenen Gartentür findet dieses Jahr am 30. Juni in Wasmuthhausen statt, die Pflanzen- und Gartenbörse am 28. April in Rügheim.

Tomatenanbau in der Praxis

In Prappach zeigt der Kreisverband "Tomatenvielfalt - Tomatenanbau in der Praxis" mit Verkostung am 1. August im Garten von Gerhard Reinhard. Die Anmeldung dazu erfolgt bei der Geschäftsstelle des Kreisverbandes.

Ersatztermin fürs "Ramadama"

Für das "Ramadama" 2020 soll neben den Ministranten und der Jugend-Feuerwehr auch der Kindergarten angesprochen werden. Monika Hoffmann schlug vor, mit Bekanntgabe der Termine gleich einen zeitnahen Ersatztermin zu benennen, da die letzten drei "Ramadama"-Aktionen des Vereins wegen schlechter Witterung allesamt ausgefallen waren.

Martin Gschwender hat den Bau von Nistkästen vorgeschlagen. Als weitere Aktivität wurde das Schmücken des Dorfbrunnens als Osterbrunnen mit einer Krone vorgeschlagen. red