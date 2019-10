Steinach an der Saale vor 19 Stunden

Fleisch- und Wursttheke kommt früher

Wegen des Feiertages am Freitag, 1. November, kommt die mobile Fleisch- und Wursttheke der Metzgerei Alles bereits am Donnerstag, 31. Oktober, auf den Marktplatz in Steinach. Sie ist von 12 bis 16 Uhr...