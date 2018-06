Fledermäuse live in Bamberg

In der Dämmerung kann bei einer Führung im Hain am Samstag, 23. Juni, der Flug von Fledermäusen beobachtet werden. Auch die Signale dieser Flugsäuger sind mit einem Spezialgerät hörbar. Anmeldungen zu der für Familien geeigneten Tour bis Freitag, 22. Juni, an diedicke@naturerlebnis-bamberg.de. red