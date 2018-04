Fledermäuse live erleben

In der einbrechenden Dämmerung kann bei einer Führung des Bundes Naturschutz am Samstag, 21. April,

der Flug der Fledermäuse beobachtet werden. Diese Tour durch den Hain ist für Familien geeignet und dauert ungefähr eineinhalb Stunden. Sie wird vom Diplom- Biologen Christoph Diedicke geleitet. Treffpunkt ist um 20 Uhr am Bootshaus im Hain. Ein kleiner Teilnahmebeitrag wird erhoben. Anmeldung bis spätestens Freitag, 20. April, an diedicke@naturerlebnis-bamberg.de. red