Flechtkurs für Erwachsene

Die Umweltstation Weismain hat noch freie Plätze für den Flechtkurs "Schalen aus Weide" mit Steffi Schreiber am kommenden Freitag, 29. Juni, ab 16 Uhr. Anmeldungen nimmt die Umweltstation Weismain unter Telefon 09575/921455 oder per E-Mail an umweltstation@landkreis-lichtenfels.de.