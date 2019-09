Morgen, Samstag, können die Besucher des Deutschen Korbmuseums wieder den Flechtern von 13.30 bis 16.30 Uhr zusehen. Diesmal zeigt Margot Weiß die Feinarbeit mit Weide und Adolf Kraus eine Sondertechnik mit Peddigrohr. Am Stand unter dem Rathausröckchen beim Korbmarkt in Lichtenfels werden Sylvia Dänner und Waldemar Backert Flechtvorführungen geben. Am Montag, 16. September, findet zudem eine Führung auf dem Pfad der Flechtkultur statt. red