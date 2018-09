Flechtern über die Schulter schauen

Am heutigen Samstag können die Besucher des Deutschen Korbmuseums wieder Flechtern bei den lebenden Werkstätten von 13.30 bis 16.30 Uhr zusehen. Diesmal wird Ilse Schardt zeigen, wie man die filigranen Weidenschienen für die Feinarbeit herstellt, und Robert Bauersfeld wird in Sondertechnik flechten. Am Stand unter dem Rathausröckchen beim Korbmarkt in Lichtenfels werden Sylvia Dänner und Waldemar Backert Flechtvorführungen geben. Das Korbmuseum hat am Montag, 17. September, zusätzlich von 10 bis 16.30 Uhr geöffnet. red