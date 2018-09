Flauschige Landschaftspfleger am Hang

Seit Wochenanfang erhält die Bayerische Schlösserverwaltung "flauschige Unterstützung" bei ihrer Landschaftspflege. Am Nordhang der Plassenburg weidet seit Montag eine kleine Schafherde. Die 36 Schafe sind für etwa zwei Monate vom gegenüberliegenden Südhang am Klinikum Kulmbach an den Burghang gezogen, da es aufgrund der enormen Trockenheit in Nordbayern für die Herde zunehmend schwer wurde, ausreichend Futter zu finden. Der Nordhang der Plassenburg wurde in diesem Jahr noch nicht gemäht und bietet daher genügend saftiges Grün für die Schafe.

Schonend und effektiv

Die Bayerische Schlösserverwaltung unterstützt damit nicht nur die ortsansässige Schäferin, sondern profitiert selbst vom positiven Nutzen der Schafbeweidung zur Landschaftspflege. Die Wanderschäferei ist eine ebenso schonende wie effektive Pflege von Grünflächen, insbesondere in mit Maschinen nur schwer zu erreichenden Hangbereichen. Das Abweiden vermindert die Verbuschung der Flächen.

Zudem lichtet die Beweidung mit Schafen Grünflächen auf, die Pflanzen einer Wiese erhalten mehr Licht, was eine kleinflächige Artenvielfalt fördert. red