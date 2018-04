Flauder: "Es ist noch nichts entschieden"

Wird aus dem evangelischen Jugendhaus Weihermühle eine Jugendbildungsstätte? Oder bekommt Neunkirchen am Brand im Landkreis Coburg den Zuschlag? Um diese Fragen ging es bei der Frühjahrstagung der evangelischen Landessynode im mittelfränkischen Schwabach. Fürsprecher für einen Standort bei Coburg ließen bereits die Kunde verbreiten, die Entscheidung über einen Standort sei am Mittwochabend gefallen. "Das ist nicht richtig. In der uns vorgelegten Beschlussvorlage ist kein Rede davon, dass es um ein Ja oder Nein für einen Standort geht", bekundete Christina Flauder, Landessynodalin des Dekanats Kulmbach, gestern Abend gegenüber der BR.

Dafür müssten dem Landeskirchenrat zunächst weitere Kostenschätzungen vorgelegt werden, dieser habe auch die Entscheidungsbefugnis über einen Standort. "Das liegt definitiv nicht bei der Synode", so Flauder. Die aber müsse jene Gelder bereitstellen, die für einen Um- respektive Neubau nötig würden. "Bei der Herbstsynode im November wird entschieden, wie viel Geld zur Verfügung gestellt wird."

Während die Weihermühle als Jugendtagungshaus firmiert, befindet sich in Neunkirchen am Brand bereits eine Jugendbildungsstätte. "Um diesen Status zu erreichen, muss eine ganz andere Personalausstattung angestrebt werden und auch ein eigenes Bildungskonzept. Ein solches Konzept für die Weihermühle ist aktuell erstellt worden", sagt Christina Flauder.

Dennoch ist eine solche Bildungsstätte mit einem immensen Kostenaufwand verbunden. Daher werde ein wichtiger Entscheidungsgrund für die Synode sein, in welchem Zustand sich die Gebäude befinden, die infrage kommen. Flauder: "Neunkirchen am Brand müsste grundlegend saniert werden. Die Weihermühle steht schon da, sie wurde ja erst vor vier Jahren eröffnet. Ein Ausbau würde hier sicher günstiger ausfallen." jn