Flatternde Schönheiten

Ausgezeichnete Naturfotos von Gudrun und Werner Knoth aus Mannsgereuth kann man vom 5. bis 7. Oktober in der Schule in Schneckenlohe bewundern. Gezeigt werden Fotos der "Schmetterlinge unserer Heimat", die mit großer Naturliebe und fotografischem Können von den beiden Amateurfotografen erstellt wurden. Veranstalter ist die Evangelische Kirchengemeinde Schmölz. Die offizielle Eröffnung der Ausstellung findet am Samstag, 5. Oktober um 17.45 Uhr nach dem Erntedankfest-Gottesdienst (Beginn 17 Uhr) statt. Auch an den beiden folgenden Tagen ist die Ausstellung geöffnet: am Sonntag von 13:30 bis 16 Uhr und am Montag von 17 bis 19 Uhr. Auch den Schachbrettfalter, den Schmetterling des Jahres 2019, kann man in der Ausstellung sehen. Foto: Knoth