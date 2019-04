Bad Kissingen vor 16 Stunden

Flasche Wodka im Kinderwagen versteckt

Zwei Männer wollten am Donnerstagspätnachmittag aus einem Verbrauchermarkt in der Steubenstraße eine Flasche Wodka, versteckt in einem mitgeführten Kinderwagen, aus dem Geschäft entwenden. Dabei wurde...