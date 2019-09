Flasche geworfen und Diebestour gestartet

Drei Männern wurde am Samstag gegen 01.30 Uhr der Zutritt zu einer Bar in der Oberen Sandstraße verweigert. Später warf laut Polizei einer davon eine Flasche in Richtung des Türstehers, die diesen nur knapp verfehlte. Im weiteren Verlauf der Nacht sollen die Verdächtigen mehrere Diebstähle in einer zweiten Gaststätte verübt haben. Einer flüchtete kurz darauf aus der Kneipe, konnte jedoch von der Polizei gestellt werden. Die Mittäter wurden in der Kneipe vorläufig festgenommen. Bei einem der Täter wurden vermutlich gestohlene Kleidungsstücke gefunden. Zeugen und potenzielle Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt zu melden.