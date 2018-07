Flammender Appell für Erhalt des Jugendzentrums

wb



Einen flammenden Appell, an Jugendzentrum (Juz) und offener Jugendarbeit festzuhalten, richtete Christin Preißinger an den Marktgemeinderat. Die seit 2012 die Einrichtung leitende Sozialpädagogin bat sogar darum, mehr Zeit zur Beschäftigung mit den Jugendlichen zu bezahlen. Denn die eineinhalb Kräfte, die jetzt bewilligt sind, reichten oft nicht, sich genug mit den Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden zu beschäftigen, die das Juz besuchen. Unbesetzt sei auch die "Bufdi"-Stelle, bedauerte die Leiterin.Der Bundesfreiwilligendienst bietet hier Gelegenheit, eine soziale Aufgabe zu erfüllen. Es seien durchschnittlich 20 Personen, überwiegend zwischen 15 bis 17 Jahre, die in der ehemaligen Güterhalle in Bahnhofsnähe ihre Freizeit verbringen. Gerne werde hier auch Hilfe geleistet, etwa bei Bewerbungsschreiben oder bei der Bewältigung persönlicher Krisen. Weitere, einmal wöchentlich geöffnete Jugendtreffs werden in Röbersdorf, Seigendorf und Friesen angeboten. Bei Veranstaltungen wie " Hirschaid spielt" oder bei gemeinsamen Unternehmungen wie Besuche des Kletterwaldes oder des Königsbades, beim Pfannkuchen-Tag oder dem Bauprojekt "Paletten-Tisch" fänden die Jugendlichen sinnvolle, bereichernde Erlebnisse.Wichtig sei, dass die Jugendlichen fühlen dürfen, dass sie erwünscht, gebraucht und gefördert werden, zitierte die Juz-Leiterin den ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog Aus dem Bericht Preißingers filterte Marktgemeinderat Kurt Barthelmes (WG Regnitzau) den Auftrag, Lösungen für Kinder und Jugendliche zu finden, die wegen beschränkter finanzieller Mittel keinem Verein angehören können. Sich der offenen Jugendarbeit zu widmen, hält Udo Wüst ( Freie Wähler ) für geboten, auch wenn es statistisch nicht zu belegen sei, wie viele Straftaten sie verhüten helfe.Über dem Jugendzentrum neben der Bahnstrecke schweben mit Blick auf den sich abzeichnenden Ausbau der ICE-Strecke einige Fragezeichen. Dabei ist der Standort laut Preißinger ideal, weil zentral gelegen und störungsfrei gegenüber Nachbarn. Nur der energetische Zustand lasse zu wünschen übrig.