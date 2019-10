Flammen in Wohnhaus

Sachschaden in Höhe von rund 30 000 Euro entstand am Donnerstagabend bei einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Unteroberndorf. Die Bewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung.

Die Mitteilung über das Feuer in dem Wohnhaus im Dörnleinsweg ging kurz nach 22.45 Uhr bei der Polizeieinsatzzentrale ein. Als die alarmierten Feuerwehren kurz darauf eintrafen, brannte es in einer Wohnung im Erdgeschoss des Hauses. Die 44-jährige Bewohnerin war zwischenzeitlich aus dem Gebäude geflüchtet. Nachdem sie Rauchgase eingeatmet hatte, brachte sie der Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle, berichtet die Polizei, dennoch seien sämtliche Wohnräume auch durch die Rußentwicklung stark beschädigt worden. Kriminalbeamte aus Bamberg haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. red