"Flaggschiff" der Egloffsteiner Wehren

Reinhard Löwisch



"Die Feuerwehr ist kein normaler Dienstleister , sondern etwas Besonderes, weil die Dienstleistung von ehrenamtlichen Bürgern geleistet wird", sagte Kreisbrandrat Oliver Flake anlässlich der Ehrungen für langjährig aktive Feuerwehrleute in der Gemeinde Egloffstein Der Forchheimer Landrat Hermann Ulm ( CSU ) als oberster Dienstchef der Landkreisfeuerwehren legt noch eins drauf und stellte die Geehrten als "Vorbilder für die Gemeinschaft" hin, vor denen er seinen "Hut zieht".Kreisbrandinspektor Markus Wolf lobte "seine Wehr": Wolf hat die Feuerwehr kennengelernt ob ihrer zahlreichen Aktivität, die dazu führte, dass die Wehr für die Jugend attraktiv genug ist, mitzumachen. Und Bürgermeister Stefan Förtsch (CSU) sprach von einem "Flaggschiff" unter den sechs Gemeindefeuerwehren. Viel Lob für die Stützpunktfeuerwehr Egloffstein, die es trotz aller Aktivität fertiggebracht hat, ein kleines Fest anlässlich des 130. Geburtstages auf die Beine zu stellen.Beim Gemeindefeuerwehrtag zeigten die Floriansjünger den Stand ihrer guten Ausbildung, die auch notwendig ist, um unbeschadet aus den Einsätzen zurückzukehren. Davon sprach auch Bürgermeister Förtsch, nach dessen Kenntnisstand in der langen Feuerwehrgeschichte Egloffsteins noch kein Mitglied bei Einsätzen zu Schaden gekommen ist. Ortspfarrerin Carina Knoke hatte zusammen mit dem örtlichen Posaunenchor den Festgottesdienst im Feuerwehrhaus gestaltet, dem sich die Ehrung der Feuerwehrdienstleistenden anschloss.Geehrt wurden von Landrat Ulm und der Feuerwehrspitze: Kommandant Siegfried Dietel und Reinhard Vogel für 40 Jahre Dienst in der Feuerwehr Affalterthal. Günther Seitz aus Bieberbach für 40 Jahre in der Feuerwehr Bieberbach. Georg Porisch und Günther Held leisteten ebenfalls 40 Jahre in der Feuerwehr Egloffstein sowie Martin Reh (25 Jahre) und Rainer Bieger 40 Jahre in der Feuerwehr Hundsboden. Nachgeholt wurden die Ehrungen für Mario Lanz (25 Jahre) und Erwin Wirth (40 Jahre) von der Feuerwehr Egloffstein. Manfred Heid und Georg Meixner von der Feuerwehr Hundsboden waren nicht anwesend. Sie wären ebenfalls für 40 Dienstjahre geehrt worden. Eine besondere Ehrung erfuhr Johann Gebhardt von der Feuerwehr Hundsboden: Er ist seit 35 Jahren Kommandant der Feuerwehr.