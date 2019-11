Flaggen auf Rathäuser

Die Regierung von Unterfranken weist darauf hin, dass am Sonntag, 1. Dezember, aus Anlass des Jahrestages des Volksentscheides über die Annahme der Verfassung alle staatlichen Dienstgebäude in Bayern beflaggt werden sollen. Auch den Gemeinden, Städten, Landkreisen, Bezirken und sonstigen Körperschaften wird empfohlen, entsprechend zu verfahren, teilte die Behörde in Würzburg mit. Am 1. Dezember 1946 wurde die vierte, heute noch geltende bayerische Verfassung durch Volksentscheid angenommen. Für die Verfassung stimmten damals laut Regierungsangaben 71 Prozent der Wähler. red