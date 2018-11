Bamberg vor 13 Stunden

Gedenktag

Flagge zeigen gegen Gewalt an Frauen

Jedes Jahr am 25. November findet der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen statt. Auch in Bamberg wird dieser Gedenktag- und Aktionstag genutzt, um auf das Thema aufmerksam zu machen, heißt es in...