Flächenverbrauch ist das Thema

Diesmal stehen die "Wertvollen Gespräche" im "KuKuK" in Bad Berneck, Am Kirchenring 43, unter dem Motto "Flächenverbrauch". Die Veranstaltung findet am Montag, 9. Dezember, um 19.30 Uhr statt. Die Anzahl der Menschen auf der Welt wächst immer weiter, sie alle brauchen immer mehr Raum zum Wohnen, zum Arbeiten und für den Transport. Was kann man gegen den ansteigenden Flächenverbrauch tun? Wie können naturbelassene Gebiete geschützt werden? Und was passiert, wenn die Flächen irgendwann ausgehen? Antworten auf diese und weitere Fragen können unter der Leitung von Rüdiger Zier diskutiert werden. red