Flächenfraß reduzieren

Jeden Tag verschwinden 13 Hektar Bayern unter Asphalt und Beton . Jedes Jahr wird eine Fläche so groß wie der Ammersee zugebaut. Das Problem: Immer neue Gewerbegebiete an Ortsrändern lassen bestehende Ortskerne mit ihren einzigartigen kleinen Läden ausbluten und machen uns noch abhängiger vom Auto. Darüber hinaus bedeutet Flächenversiegelung Naturzerstörung. Auch in Stadt und Landkreis Bamberg ist man damit konfrontiert, doch was tun? Ludwig Hartmann , Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Bayern, spricht in Memmelsdorf darüber, wie durch intelligentes Bauen der Flächenfraß reduziert werden kann. Am heutigen Montag findet ab 19.30 Uhr ein Vortrag mit anschließender Diskussion im Gasthof "Drei Kronen" statt. Moderiert wird die Veranstaltung von Georg Lunz und Helga Bieberstein, Landtagskandidat und Bezirkstagskandidatin der Grünen im Landkreis Bamberg.