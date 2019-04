Fixe Küche

Das Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbandes bietet am Donnerstag, 9. Mai, um 18.30 Uhr in der Schulküche im AELF (Schillerplatz 15) einen Kochkurs zum Thema: "Schnelles fürs Büro - ob warm oder kalt" an. In diesem Kochkurs bereiten die Teilnehmer mit saisonalen und regionalen Lebensmitteln schnelle Gerichte für die Mittagspause zu. Dabei wird auf eine ausgewogene Ernährung geachtet. Anmeldung bis Donnerstag, 2. Mai , bei Michaela von der Linden, Telefon 0160/93815123. red