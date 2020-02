Fitzgerald Kusz und Sabine Friedrich beim Coburger Literaturkreis

Auch 2020 will der Coburger Literaturkreis Akzente im Coburger Kulturleben setzen. Wie in den vergangenen Jahren geht man dabei einer Mitteilung zufolge den Weg der Kooperation mit anderen Kulturträgern. Das ergab sich jetzt bei der Hauptversammlung des Vereins, in der die Mitglieder über ein vorläufiges Jahresprogramm für das neue Jahr entschieden.

Bereits die erste Veranstaltung verspricht, ein Höhepunkt zu werden: Am Dienstag, 3. März, um 19 Uhr erwartet der Literaturkreis den Dichter der Franken, Fitzgerald Kusz, und seinen langjährigen Partner, den Bluesgitarristen Klaus Brandl. Die beiden werden ihr neues Album "stadt.land.kusz" vorstellen. Bereits vor fünf Jahren waren Kusz und Brandl Gäste des Literaturkreises und bescherten den Besuchern im Großen Saal des "Münchner Hofbräu" einen außergewöhnlichen musikalisch-literarischen Abend. Diesmal hat der Literaturkreis das Landestheater als Partner gewonnen, weshalb die beiden Künstler in der Reithalle - in der Kulisse der Komödie "Extrawurst" - auftreten werden.

Bereits drei Wochen später folgt die nächste Kooperation: Gemeinsam mit den Musikfreunden Coburg lädt der Literaturkreis am 26. März um 19.30 Uhr in das Europäische Museum für modernes Glas in Rödental zu "Shakespeare and more ..." ein: Die Schauspielerin Constanze Rückert wird Shakespeare-Sonette rezitieren, dazu gesellt sich Musik von Shakespeares Zeitgenossen John Dowland - gespielt auf der Laute, der Theorbe und der Gitarre von Elias Conrad, der 2018 den Förderpreis Musik der Stadt Coburg erhielt.

Am Mittwoch, 13. Mai, um 19.30 Uhr können die Coburger im Haus Contakt ein Wiedersehen mit der Schauspielerin Anja Lenßen feiern, die in Coburg noch in bester Erinnerung ist. Anja Lenßen kommt als Partnerin der Coburger Autorin Sabine Friedrich zum Literaturkreis. Friedrich wird aus ihrem Buch "Einige aber doch" über den deutschen Widerstand im Nationalsozialismus lesen und darüber mit Anja Lenßen diskutieren. Kooperationspartner des Literaturkreises bei dieser Veranstaltung ist das Evangelische Bildungswerk Coburg. Im September oder Oktober kommt es zu einer weiteren Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei Coburg: Gemeinsam will man zu einer Lesung mit Musik über die Nachkriegszeit bis etwa zum Beginn der Studentenbewegung einladen.

Organisation von "Coburg liest!"

Darüber hinaus ist der Literaturkreis auch wieder maßgeblich an der Konzeption und Organisation der Coburger Literaturtage beteiligt, die unter dem Namen "Coburg liest!" in der zweiten Aprilhälfte stattfinden werden.

Neben diesen öffentlichen Veranstaltungen beschlossen die Mitglieder auch Themen für Vorträge und Diskussionen für ihre "literarischen Tafelrunden", die in der Regel zur Monatsmitte an einem Donnerstag stattfinden. Einen festen Platz im Terminkalender des Literaturkreises haben die "literarischen Tauchfahrten und Höhenflüge", bei denen sich die Mitglieder über ihre vorausgegangenen Urlaubslektüren austauschen. Dies soll am 17. September geschehen. Zu allen "literarischen Tafelrunden" sind Gäste jederzeit willkommen.

In ihrem Rechenschaftsbericht konnte Schatzmeisterin Christiane Seel-Kirchner geordnete Finanzen des Vereins vorweisen. Dennoch blicken die Mitglieder mit einer gewissen Skepsis in die Zukunft: Sorgen bereiten vor allem das immer höhere Durchschnittsalter der Mitglieder und das Ausbleiben jüngerer Interessenten. Man werde aber weiterhin an regelmäßigen Treffen und Gesprächen über aktuelle Literatur festhalten, hieß es.Weitere Informationen unter www.coburger-literaturkreis.net. red