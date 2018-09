Fitnesstraining-Kurs hat noch freie Plätze

Unter der Leitung von Lisa Neidhardt bietet der TSV Hemhofen ein neuartiges "Reaktiv-Fitness-Training" für Anfänger an. Diese Sportart ist für jedermann geeignet und lässt sich leicht erlernen. In der ersten Stunde darf geschnuppert werden. Es ist eine Methode, die effektiv den ganzen Körper trainiert und insbesondere die Tiefenmuskulatur erreicht. Die Hanteln (Raktoren) mit Schwungmasse lösen beim Trainieren einen Kraftimpuls aus, der gelenkschonend besonders die Rumpfmuskulatur, den Schulterbereich und die Arme aktiviert. Das Reaktiv-Fitness-Training ist speziell geeignet, den Bereich rund um die Wirbelsäule, den Schulterbereich und die Armmuskulatur (Winkearm) zu trainieren. Das Training ist ein wirksamer Fatburner und Bodyformer. Der Kurs beginnt am Mittwoch, 19. September, von 9.15 bis 10 Uhr in der Alten Schulturnhalle in der Blumenstraße 32 in Hemhofen. Anmeldungen nimmt die Trainerin Lisa Neidhardt, Präventionstrainerin, telefonisch unter der Nummer 09195/7828 oder auch per E-Mail an likaneidhardt@aol.com entgegen. red