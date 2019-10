Fitnesstraining für den guten Zweck

Nach der erfolgreichen Unterstützung der Gesundheitsaktion "Höchstadt goes fit im Engelgarten" engagierte sich das "A4plus Kursstudio" für eine spezielle Benefizaktion. Sabine und Sophie Ger-ner hatten dafür den in der Gruppenfitnessszene bekannten Presenter Franco Ferraro eingeladen. Trainer und Sportler konnten bei dieser Fortbildungs- und Sportveranstaltung ihr Wissen in Sachen Gruppenfitness und ihre körperliche Fitness verbessern.

Franco Ferraro, der extra aus München angereist war, spendete spontan sein Honorar, als er den Benefizgrund erfuhr. Das Höchstadter Kursstudio unterstützt ein sozial sehr engagiertes Ehepaar aus Kapstadt, das in Südafrika eine Schule für vergewaltigte Mädchen aufbaut. Durch Verkauf von Kuchen und weiteren kohlehydratreichen Snacks, die Eintrittsgelder und das Honorar von Franco Ferraro kamen 444,44 Euro für den wohltätigen Zweck zusammen. Die Spende wird persönlich übergeben und kommt somit direkt der spezialisierten Schule zugute. Elmar Gerner