Fitness-Uhr vom Fensterbrett stibitzt

Ein 24-jähriger Mann legte am Samstagabend während des Trainings in einem Fitnessstudio in der Langheimer Straße seine Garmin-Smartwatch Vivoactive 3 in Schwarz auf dem Fensterbrett ab. Erst zu Hause bemerkte er, dass er die Uhr vergessen hat. Am nächsten Tag konnte die Uhr nirgendwo mehr gefunden werden. Auch eine Nachfrage bei der Studioleitung brachte keinen Erfolg. Die Armbanduhr hat einen Wert von 180 Euro. Hinweise zu diesem Diebstahl nimmt die Lichtenfelser Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 09571/9520-0 entgegen. pol