Fitness macht das Abnehmen leicht

Die Selbsthilfegruppe Adipositas nimmt neuen Schwung auf. Zu den regulären Gruppentreffen am 1. und 3. Mittwoch des Monats, die jeweils von 18.30 bis zirka 20 Uhr in der Saaleklinik (Raum 23) stattfinden, wird die Sommerzeit an den dazwischenliegenden Mittwochen zu einem Fitnesstreff genutzt. Dazu finden sich die Mitglieder ebenfalls um 18.30 Uhr am Tenniscafé ein. Auch Nichtmitglieder können jederzeit dazustoßen. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Infos unter Tel.: 01520/927 21 60 und 0171/650 94 84. sek