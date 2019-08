Fitness-Kids gehen in die Sommerpause

Seit vergangener Woche haben nun auch die Fitness-Kids und die Fitness-Zwerge auch sportlich Ferienzeit. Die Kinder rund um Abteilungsleiterin Christiane Barnickel und dem FSJler Niko Hofmann hatten in den vergangenen Monaten ein vielseitiges sportliches Programm. Turnen am Reck, Kasten, Schwebebalken und am Boden standen auf dem Programm. Auch Bewegungslandschaften und gespielte Geschichten erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.

Bei den Kleineren wurde viel Wert auf die Motorik gelegt. Es wurde balanciert, geklettert, gelaufen, Bälle geworfen und gefangen und versucht spielerisch den Kindern die Freude am Sport oder einfach an der Bewegung näher zu bringen. Zum Abschluss der Sportstunde standen immer ein bis zwei Spiele auf der Tagesordnung.

"Kinder sind unsere Zukunft und bei der Turnerschaft Kronach legen wir besonderen Wert auf die sportliche und gesundheitliche Erziehung unserer Kinder", betont Erster Vorsitzender Jörg Schnappauf. "Wir sorgen nicht nur spielerisch für körperliche Betätigung, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zur Werteerziehung der jungen Menschen."

Das Training findet nach den Sommerferien jeden Donnerstags ab 16 Uhr (Fitness-Zwerge) und 17 Uhr (Fitness-Kinder) in der Turnhalle der Berufsschule statt. Im Schnitt sind zu jeder Trainingsstunde zwischen 25 und 30 Kinder mit dabei. red