Fit werden mit Generationenspielen

Ganz nach dem Motto von Thomas Aquin "Spielen ist so notwendig für das menschliche Leben wie das Ausruhen" bietet Waldtraut Deutschmann am Mittwoch, 12. September, um 14.30 Uhr, eineinhalb Stunden lang Generationenspiele von 9 bis 99 im Treff an. Spiele, die Spaß machen und ganz nebenbei auch Geschicklichkeit, Koordination von Hand und Auge trainieren, Konzentrationsfähigkeit und Gedächtnis verbessern sowie logisches vernetztes Denken fördern und den Gemeinschaftssinn verstärken. Ein Angebot, das Freude und spielerische Spannung und Anregung bietet und Lust auf das nächste Mal macht, heißt es in einer Mitteilung, mit der zu der Veranstaltung eingeladen wird. Um eine Anmeldung unter Telefon 09561/94415 wird gebeten. red