Fit und gesund im Alter

"Im Alter in Form" sein, wer will das nicht? Eine ausgewogene Ernährung und gesundheitsfördernde Bewegung im Alltag gehören dazu, meint die Gemeinde Knetzgau und bietet das gleichnamige Seminar in Zusammenarbeit mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen an. Termin ist am Samstag, 25. Januar, von 9.30 bis 16.30 Uhr im Rathaus in Knetzgau. Das Seminar ist gedacht für alle, die haupt- oder ehrenamtlich in der Seniorenarbeit tätig sind, aber auch für alle, die etwas für sich tun wollen. Ulrike Eigner und eine Referentin des deutschen Turnerbundes stellen in Theorie und Praxis die "In-Form-MitMachBox" vor, mit der man einen riesigen Fundus an Ideen und Übungen erhält, um für ältere Menschen eine ausgewogene Ernährung und gesundheitsfördernde Bewegung im Alltag erlebbar zu machen oder sich selbst um die Gesundheit zu kümmern (Informationen und Anmeldung bei Thomas Zettelmeier, Gemeinde Knetzgau, Telefonnummer 09527/7925). red