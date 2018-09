Fit und gesund durch Ganzkörpertraining

Der Sportverein Wickendorf bietet wieder ein Ganzkörpertraining für Damen und Herren mit dem achtfachen Karateweltmeister Harun-Veysel Elkol an. Der Kurs dauert zehn Wochen und startet am Montag, 17. September, um 19.30 Uhr (Dauer 45 Minuten) im Wickendorfer Pfarrsaal. Mitzubringen sind eine Gymnastikmatte und ein Handtuch. Anmeldung nimmt bis Sonntag, 9. September, Oliver See, Telefon 09268/2556006, entgegen. red