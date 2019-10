Beim TV Neuses beginnt am Donnerstag, 7. November, der nächste Kurs zur Vorbeugung von Haltungsschwächen sowie körperlichen und geistigen Auffälligkeiten bei Kindern. Der Kurs "Fit per SMS" für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren startet jeweils um 16 Uhr in der Turnhalle des TV Neuses. Für Informationen und zur Anmeldung ist Gudila Kolthoff unter Telefonnummer 09566/921147 (ab 15 Uhr) erreichbar. red