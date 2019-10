Fit mit Kind und Kinderwagen

In diesem Kurs verbinden die Teilnehmerinnen mit der Dozentin Anja Beck den Spaziergang mit dem Kinderwagen mit einem ausgewogenen Sportprogramm. In der Natur werden an verschiedenen Stationen die Muskeln gestärkt, Dehnübungen entlasten beanspruchte Muskelgruppen und zwischendurch kommt auch die Ausdauer nicht zu kurz. Der Kurs findet an acht Terminen ab Donnerstag, 7. November, jeweils ab 9 Uhr am Sportplatz in Lendershausen statt - bei jedem Wetter, außer bei Hagelschlag und strömendem Regen. Anmeldung ist unter www.vhs-hassberge.de oder unter der Rufnummer 09531/ 6463 möglich. red