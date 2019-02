Fit mit dem Zeiler Frauenkreis

Der katholische Frauenkreis Zeil lädt für Mittwoch, 13. Februar, alle Interessierten zu einer Veranstaltung unter dem Motto "Bewegung tut gut" in den katholischen Pfarrsaal in Zeil ein. Petra Klug versucht in verschiedenen Formen Geist und Körper zu aktivieren und somit das tägliche Wohlbefinden zu verbessern. Anschließend gibt es einen kleinen Imbiss. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr, teilte der Zeiler Frauenkreis weiterhin mit. red