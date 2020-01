Fit ins Frühjahr starten mit Yogastik

Der TV 48 Coburg startet in seiner Abteilung Gesundheitssport mit einem neuen Kurs. Yogastik verbindet Elemente aus dem Hatha-Yoga mit Übungen der funktionellen Gymnastik. Langsame Übungsfolgen und gehaltene Positionen mobilisieren die Wirbelsäule, kräftigen die Muskulatur und stimulieren Bindegewebe und Faszien. Los geht es am Dienstag, 4. Februar, von 8.30 bis 9.30 Uhr im Gymnastikraum, Pilgramsroth 102. Die Kursleitung hat Übungsleiterin und Yoga-Trainerin Daniela König. Die Anmeldung erfolgt beim TV 48 Coburg in der Geschäftsstelle unter Telefon 09561/95269 oder per Mail an: gabi.prusnat@tv1848coburg.de. red