Fit in Sachen Jugendarbeit

Der Kreisjugendring bietet wieder eine Schulung für Jugendliche an, die sich ehrenamtlich engagieren möchten. Sie findet am Samstag, 28. April, um 10 Uhr in der Geschäftsstelle des Kreisjugendringes statt. Eingeladen sind alle Interessierten ab 15 Jahren. Wer in der Jugendarbeit etwas bewegen will und Spaß an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hat, ist hier genau richtig. Der KJR bietet eine intensive Vorbereitung auf die Betreueraufgaben bei seinen Tagesfahrten und Freizeiten mit Kindern an.

Nähere Informationen und Anmeldeformulare gibt es beim KJR, Telefon 09571/940603, oder per E-Mail an service@kjr-lichtenfels.de. red