Fit in den Frühling

Die AOK bietet verschiedene Gesundheitskurse an, mit denen man über die Ernährung mehr Power, mentale Fitness und eine gesunde Balance erreichen kann. Hier eine Auswahl:

Aktiv abnehmen Plus: Mit gutem Gewissen genussvoll essen und sich langfristig mehr bewegen. Dieser Kurs zeigt Personen mit leichtem Übergewicht, wie man durch Änderung der Ess- und Bewegungsgewohnheiten alten Ballast von Bord wirft und sein Wohlfühlgewicht erreicht. Kursbeginn ist am Dienstag, 12. März.

Fit für den Sport: Wer in seiner Freizeit Sport macht, will etwas Gutes für seine Gesundheit tun. Die richtige Ernährung spielt dabei auch eine Rolle. Die Teilnehmer erfahren in diesem Seminar, wie sie sich optimal mit Nährstoffen, Vitaminen und Mineralstoffen versorgen, damit sie richtig durchstarten können. Beginn ist am Montag, 1. April.

Alarm im Darm - Reizdarm: Viele Menschen haben Verdauungsprobleme (Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall, Verstopfung), ohne deren Ursachen zu kennen. Der Arzt spricht dann manchmal vom sogenannten Reizdarm. Im Seminar erhalten die Teilnehmer einen Überblick über Zusammenhänge der Verdauung und wertvolle Tipps, wie man die Beschwerden lindern kann, ohne auf Genuss zu verzichten. Es findet statt am Donnerstag, 21. März.

Anmeldung und nähere Informationen in der AOK-Geschäftsstelle Kulmbach oder unter Telefon 0921/288-213. red