Die DLRG beginnt am Freitag, 18. Oktober, um 17.30 Uhr im Atlantis-Hallenbad einen Kurs unter dem Motto "Zurück ins Wasser - gemeinsam fit in Bayern". Eingeladen sind Senioren 65 plus, die bereits einmal schwimmen gelernt haben. Da der Kurs gefördert wird, übernimmt die DLRG Herzogenaurach die Gebühren. Anmeldungen können bis zum Kursbeginn an der Kasse des Atlantis abgegeben werden. red