Fit im Ehrenamt

Ob Datenschutz, Social Media, Rechtliches oder Seniorenarbeit: Unter dem Motto "Freiwillig - Engagiert - Qualifiziert" können sich ehrenamtlich Engagierte und interessierte Bürger aus der Stadt Erlangen und dem Landkreis Erlangen-Höchstadt ohne spezielle Vorkenntnisse weiterbilden. In Kursen und Workshops geben Fachreferenten vielseitige Tipps für die tägliche Arbeit in Vereinen, Organisationen oder im sozialen Bereich, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts.

Seminar zum Datenschutz

Zwölf verschiedene Angebote vermitteln das wichtigste Handwerkszeug für ein erfolgreiches Engagement im Ehrenamt. Den Auftakt macht ein Seminar zur neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) am Dienstag, 25. September, bei der Volkshochschule Erlangen. Alle Kurse sind für Ehrenamtliche kostenlos und finden in Zusammenarbeit mit den Volkshochschulen an unterschiedlichen Orten in Stadt und Landkreis statt.

Interessierte können sich ab sofort direkt bei den Kooperationspartnern anmelden. Weitere Informationen und das komplette Programm gibt es im Internet auf der Homepage www.erh-engagiert-sich.de.

Auftakt ist gelungen

"Freiwillig - Engagiert - Qualifiziert" ist eine Kooperation des Ehrenamtsbüros des Landkreises Erlangen-Höchstadt und der Koordinationsstelle Bürgerschaftliches Engagement der Stadt Erlangen. Das Programm erfreute sich erstmals im Sommersemester 2018 großen Zuspruchs, teilt das Landratsamt abschließend mit. red