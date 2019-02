Fit fürs Internet - Seminar für Senioren

Zusammen mit dem Lernwerk Volkersberg bietet das katholische Senioren-Forum vom 13. bis 15. März einen Internet-Kurs an. Dieser Einsteiger-Kurs wendet sich speziell an Senioren und ältere Erwachsene und findet in den EDV-Räumen des Lernwerk Volkersberg statt. Eine Teilnahme ist mit und ohne Übernachtung möglich.Der Intensivkurs ist so konzipiert, dass in nachvollziehbaren Schritten eine Einführung rund um das Thema "Internet" erfolgt. Anmeldungen zum Internet-Kurs bei der Regionalstelle Schweinfurt des katholischen Senioren-Forums, Tel. 09721/702 541. sek