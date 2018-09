Fit für die Zukunft

Basalt statt Beton, Naturpark statt Nachtleben, Schafe statt Shopping... Das Rhön Park Hotel im fränkischen Hausen/Roth verwandelt sich in ein Hotelresort der Zukunft. Jahr für Jahr fließen Millionen in die Modernisierung.

"Wir kommen mit der Modernisierung gut voran", sagt Direktor Ben Baars zufrieden. Er ist stolz auf sein Planungsteam, die Handwerker und Dienstleister aus der Region, die mit dem Tourismusexperten gemeinsam Zukunft bauen. Ein Großteil der Studios und Apartments sind "State of the Art", wie der Manager gerne sagt. In den Farben der Rhöner Natur eingerichtet, soll nach seinen Angaben die Erholung an der Zimmertür beginnen. Besonders schick seien die 88 nagelneuen Deluxe-Studios und fünf Tagungsräume für anspruchsvolle Urlauber oder Tagungsgäste. Geplant sind RhönChalets, exklusive Ferienhäuser aus Rhöner Materialien mit viel Freiraum für den Gast.

Auch Business-Suiten und großzügige (Mehr-)Familien-Appartements werden im Resort der Zukunft buchbar sein, teilt das Hotel mit. "Der Gast von heute erwartet deutlich mehr Komfort als bei sich zu Hause", weiß Baars. Das gilt für den Erwachsenen genauso wie für Kinder, die ihre digitale Welt noch schöner als zu Hause vorfinden möchten. "Mit Superkomfort Mehrwert schaffen", lautet die selbst formulierte Aufgabe des Managers.

Panoramafenster geben den Blick auf die grandiose Kulisse des Unesco-Biosphärenreservats frei. Die Einrichtung ist stylisch und reduziert. Bildschirme weisen den Weg oder sagen, wo Erlebnisse warten.

Bis zum Jahr 2027 wird das Haus für rund 30 Millionen Euro komplett modernisiert sein. Viel vom Budget verschwindet unsichtbar in der rund 26 000 Quadratmeter großen Hotelstadt. Stichworte sind Brandschutz, energiesparende Heizungs- und Warmwassersysteme, ressourcenschonende Wasseraufbereitung und hochmoderne Filter für das 4000 Quadratmeter große Schwimmbad. Für alle Bereiche hat sich Ben Baars Fachleute - meist aus der Region - an seine Seite geholt. "Nachhaltigkeit ist mein oberstes Ziel", sagt Baars. Die Lage im Naturpark ist für ihn nicht nur Marketingvorteil, sondern Verantwortung für die einzigartige Flora und Fauna rund um sein Urlaubsparadies. Wo die Indooranlage Rudis Abenteuerland steht, finden Urlauber bald wettergeschützt eine hochmoderne Spiel- und Sportarea vor.

Das Jahr 2018 verläuft für das Rhön Park Hotel Aktiv Resort sehr gut. Schon jetzt sind über 90 Prozent des geplanten Umsatzes reserviert. Der Umsatz liegt bei etwa zwölf Millionen Euro, acht Millionen Euro erwirtschaftet das Rhön Park Hotel Aktiv Resort im Direktvertrieb.