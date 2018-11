Fit für die Skitourensaison

Wenn auch der Schnee am Himmeldunk fehlte, konnten 14 DAV Mitglieder der Sektionen Bad Kissingen, Bergbund Würzburg und Main-Spessart eine umfassende Ausbildung und Training der Lawinenverschüttetensuche (LVS) für die Skitouren absolvieren und sind nun gut gerüstet für die kommende Tourensaison.

Unter Leitung der Skihochtourenführer (Trainer C) Johannes Fiedler und Heinz Schecker wurden nach dem Aufstieg zur Mittelgebirgshütte der DAV-Sektion Bergbund Würzburg am Himmeldunk die Grundkenntnisse zunächst theoretisch vermittelt.

Wie und wo trage ich das VS-Gerät, wie verhalte ich mich nach einem Lawinenabgang, wie suche ich potenziell Verschüttete, was muss ich beachten, wenn ich einen Verschütteten gefunden und ausgegraben habe?

Es kommt vor allem auf die Kameradenhilfe und Rettung an, denn eine organisierte Rettung durch die Bergwacht kommt bei den allermeisten Lawinenunfällen zu spät. Die organisierte Rettung ist im Durchschnitt erst 50 Minuten nach der Alarmierung am Unglücksort, zu diesem Zeitpunkt ist die Überlebenswahrscheinlichkeit schon auf ca. 35 Prozent gesunken. Es ist also unbedingt wichtig, dass alle Teilnehmer einer Skitour ausreichende Kenntnis der LVS-Suche beherrschen und trainieren. Nach der Theorieschulung ging es bei dickem Nebel und Temperaturen knapp über der Null-Grad-Grenze hinaus zur praktischen Übung des Erstempfangs, der Grob- und Feinsuche, Punkt-Ortung und dem Sondieren eines Verschütteten. Den Abschluss der Übung bildete eine Mehrverschüttetensuche auf Zeit, bei der mehrere Personen in einer Lawine so schnell wie möglich lokalisiert werden müssen. Mit erzielten Zeiten zwischen fünf und sieben Minuten konnte der Lehr- und Trainingserfolg der Teilnehmer eindrucksvoll bestätigt werden. In dem Bewusstsein, nun gut gerüstet für Skitouren zu sein und in der Hoffnung, das Erlernte in der Praxis möglichst nie anwenden zu müssen, traten die Teilnehmer die Heimreise an. red