Wer sich heutzutage auf die Suche nach einem guten Arbeitsplatz macht, muss neue Wege gehen. Es gilt, Stolpersteine zu enttarnen und im positiven Sinne auf sich aufmerksam zu machen. Das Seminar findet am Freitag, 5. Juli, von 18 bis 21.15 Uhr und am Samstag, 6. Juli, von 9 bis 16.15 Uhr im Kolping-Bildungswerk, Wilhelmsplatz 3 in Bamberg statt. Weitere Infos und Anmeldung unter der Telefonnummer 0951/519470 oder www.kolpingbildung.de. red