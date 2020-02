Fit für die Bücherei

Die Sander Bücherei hat die 23 Erstklässler der Grundschule Sand "Bibfit" gemacht.

An vier Tagen lernten die Kinder in der katholischen öffentlichen Bücherei in Sand, was Ausleihen bedeutet, welche Bücher es gibt und wie man sich in der Bücherei verhält. Bei jedem Besuch erzählte das "Bibfit"-Team Nicole Zösch und Daniela Hofmann mit Hilfe des Erzähltheaters "Kamishibai" eine Geschichte. Nach der vierten Stunde gab es laut Büchereiangaben eine Party, bei der den Kindern Urkunden überreicht wurden. Sie wissen jetzt, wie eine Bücherei funktioniert. Zum Dank sangen sie ein Lied. red