Fit für die "Bayerische"

In Oberhaching fand ein Lehrgang für Einradfahrer der Schülerklasse statt, an dem ein Dutzend Sportlerinnen des RKV Solidarität Herzogenaurach teilnahm. Sowohl für den Vierer als auch den Sechser der "Soli" ging es um das Verbessern der Reigen, mit denen sie bei der bayerischen Meisterschaften antreten werden und sich für die "Deutsche" qualifizieren wollen. Auch das Rückwärtsfahren wurde fleißig geübt, um in der nächsten Saison mit neuen Figuren höhere Punktzahlen einreichen zu können. Die fünf Trainingseinheiten wurden durch Videoanalysen und Wertungsfahrten ergänzt, damit sich die Trainer untereinander austauschen und besser Kritik üben konnten. Für die Schülerinnen war es zwar ein anstrengendes, aber lehrreiches Wochenende. Das Engagement soll sich bei der "Bayerischen" am 5. Mai auszahlen. pw