Fit für den ersten Schultag

An der Sinntalschule Wildflecken - Grund- und Mittelschule - beginnt der Schulalltag am Dienstag, 10. September, um 8 Uhr in der Schule in der Reußendorfer Straße 27. Nur die Schulanfänger starten erst um 8.30 Uhr mit einem Anfangsgottesdienst im Kirchenzentrum im Werberger Weg.

Die Abfahrtszeiten der Schulbusse sind wie folgt: Oberwildflecken, Ziegelhütte 7.20 Uhr, Oberwildflecken, Frankenplatz 7.25 Uhr, Riedenberg, Bäckerei 7.35 Uhr, Riedenberg, Kreuzbergstraße 7.37 Uhr, Oberbach, Infozentrum 7.40 Uhr, Oberbach, Ortsmitte 7.42 Uhr und Wildflecken, Auershof 7.34 Uhr.

Gottesdienst in St. Martin

Auch an der Grundschule Riedenberg ist am Dienstag, 10. September, um 8 Uhr Schulbeginn. Um 8.30 Uhr findet in der St.-Martin-Kirche der Anfangsgottesdienst statt. Abfahrtszeit des Schulbusses in Oberbach ist um 7.44 Uhr am Infozentrum "Haus der Schwarzen Berge" und um 7.43 Uhr an der Ortsmitte.

Der Unterricht endet für alle Schüler aus Wildflecken, Oberbach und Riedenberg am ersten und zweiten Schultag um 11.15 Uhr, anschließend fahren die Schulbusse die Schüler zurück in die einzelnen Orte. Die "Offene Ganztagsbetreuung" und der stundenplanmäßige Nachmittagsunterricht starten am Montag, 16. September. sek