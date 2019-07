Waldtraut Deutschmann bietet im Awo-Treff am Mittwoch, 31. Juli, ab 14.30 Uhr Spiele für Menschen von 9 bis 99 Jahren an. Die angebotenen Spiele fördern nebenbei auch die Geschicklichkeit und trainieren die Konzentrationsfähigkeit, heißt es in einer Mitteilung. Um eine Anmeldung wird gebeten unter Telefon 09561/94415. red