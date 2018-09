Fit durch die Heilkraft des Lachens

"Jeder Tag an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag", sagte schon Charly Chaplin. Lachen, Humor und Freude wirken ansteckend und helfen, das Leben erfolgreich zu meistern. Wer viel lacht, stärkt sein Selbstwertgefühl und ist konfliktfähig. Lachen hat heilende Kräfte, beugt Krankheiten und Schmerzen vor und lindert diese sogar. Eine gesunde Portion Humor sorgt in stressigen Situationen für eine wohltuende und positive Haltung. Doch was passiert beim Lachen in unserem Körper und wie wirkt sich eine humorvolle Lebenseinstellung auf unsere Gesundheit aus? Diese und noch viele andere Fragen sowie Lachen und Freude stehen im Mittelpunkt des unterhaltsamen Vortrages von Benedikta Becker-Balling. Die KAB Hallstadt und die KEB laden dazu gemeinsam am kommenden Dienstag, 25. September, um 20 Uhr ins katholische Pfarrheim in Hallstadt ein. Der Eintritt ist frei. red