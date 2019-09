Der Turnverein 1886 Sand bietet den Kurs "Fit durch den Winter" an. Der Kurs ist zehn Mal geplant und beginnt am Dienstag, 1. Oktober. Er findet in der Zeit von 19 bis 20 Uhr in der Sport- und Kulturhalle in Sand statt. Ziel des Kurses ist es, fit zu bleiben und fit zu werden durch ein abwechslungsreiches Programm zur Muskelfestigung. Außerdem sollen die Beweglichkeit und Kondition verbessert werden (Informationen und Anmeldung bei Annette Schäfer, Telefon 09524/9724). red