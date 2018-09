Fit dank der Kugelhantel

Die Teilnehmer dieses Einsteigerkurses brauchten vermutlich erst eine Begriffserklärung, bevor sie in die Welt des "RKC/HKC-Hardstyle-Kettlebell-Systems" eintauchen konnten. In dem dreistündigen Workshop im Forchheimer Warriors-Gym wurden die Basisübungen "Turkish Get Up" und "Hardstyle-Kettlebell-Swing" vermittelt. Ziel ist ein sicherer und effektiver Umgang mit der Kugelhantel (engl. kettlebell).

In Deutschland ist dieses Trainingsgerät bei Kraftsportlern schon seit Ende des 19. Jahrhunderts bekannt. Die genaue Herkunft der Kettlebell ist umstritten, fest steht aber, dass das Training damit insbesondere in Russland und der früheren Sowjetunion eine lange Tradition hat. So benutzten unter anderem russische "Muskelmänner" diese Geräte, um in Zirkusvorstellungen ihr Publikum zu beeindrucken. Auch im Militärsport spielen sie eine große Rolle.

Zu Beginn dieses Jahrhunderts erlebte die Kugelhantel in den USA einen Boom. Im Zuge des Trends "Crossfit" hält sie seit einigen Jahren Einzug in die Fitnessstudios und Kraftsportvereine in Westeuropa. Ein wichtiger Trainingseffekt ist die Stabilisierung der Körpermitte. Die Übungen sollten aber immer unter Anleitung eines ausgebildeten Trainers stattfinden, bei den Warriors übernimmt Sandra Kann die Rolle der Instructorin. red