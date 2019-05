Fit bleiben geht auf viele Arten

Der Trimm-Dich-Club Woffendorf weist auf mehrere Termine hin und lädt Interessierte dazu ein.

Softball-Tennis steht im Mittelpunkt des Übungsabends am Montag, 27. Mai, um 17.30 Uhr in der Grundschulturnhalle Altenkunstadt. Mitmachen kann jeder, der ganz ohne Leistungsdruck etwas für seine Fitness tun möchte, heißt es in einer Mitteilung.

Die Monatsversammlung findet um 20 Uhr in der Gaststätte "Preußla" statt.

Zur traditionellen Vatertagswanderung laden die Trimm-Dich-Freunde am Donnerstag, 30. Mai, ein. Abmarsch ist um 9 Uhr in Röhrig an der Einfahrt zum Schul- und Sportzentrum. Die Route führt über den Külmitz und Spiesberg nach Burgstall, wo zu Mittag gegessen wird. Über Strössendorf geht es zurück nach Altenkunstadt. Am Freitag, 7. Juni, fahren die Freizeitsportler nach Theisau zu einem Freundschaftsmatch gegen die dortigen Tischtennisfreunde. Beginn ist um 19.30 Uhr. bkl