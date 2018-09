Fit auf dem iPad: C@fe T@blet

Zum Geburtstag von den Kindern oder Enkeln ein iPad bekommen - nur: Wo ist der Anschaltknopf? Für Senioren, die ihr iPad besser kennenlernen möchten, veranstaltet das Landratsamt Erlangen-Höchstadt am Montag, 24. September, ein Einsteiger-Seminar. Es findet von 10 bis 12 Uhr im Konferenzraum (EG, 0. 30) des Landratsamts, Nägelsbachstraße 1 in Erlangen, statt. Wer ein iPad besitzt, kann es gern mitbringen, teilen die Organisatoren mit.

Humorvoll und unkompliziert vermittelt die ehrenamtliche Tutorin Borghild Marshall ihren Teilnehmern Grundwissen zu Internet und iPad. So lernen sie, ein bisschen zu surfen, die Wetter-App zu befragen und mit dem Nachbarn zu skypen.

"Unser Fokus liegt auf einem leichten Einstieg. So tritt C@fe T@blet nicht in Konkurrenz zu Computerkursen der Volkshochschule oder von engagagierten Seniorenbeiräten. Diese vermitteln tiefergehende Kenntnisse", erklärt Anna Maria Preller, die Koordinatorin des von der Stiftung der Sparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach geförderten Projekts.

Vom Sofa in die Welt

Wer am Montag,24. September, keine Zeit hat oder keinen Platz ergattern konnte, kann auch von zu Hause aus lernen, wie iPad und Internet funktionieren. Ehrenamtliche C@fe- T@blet- Tutoren kommen zu Seniorentreffen, Versammlungen, Seniorenclubs, Heimen, zu Angehörigentreffen und auf Wunsch auch ins Haus. Wer sich danach am Tablet etwas fitter fühlt: Am Dienstag, 23.Oktober, bietet das Landratsamt einen Aufbaukurs an.

Anmeldung nötig

Wegen begrenzter Teilnehmerzahl ist Anmeldung erwünscht. Interessierte erreichen Anna Maria Preller, Seniorenbeauftragte des Landkreises Erlangen-Höchstadt, unter der Telefonnummer 09131/803-1331 oder per E-Mail an anna.maria.preller@erlangen-hoechstadt.Wer sich zu Hause Internet und Tablet erklären lassen möchte, bekommt bei ihr auf Anfrage dazu auch weitere Informationen.